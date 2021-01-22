Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работу SuperJob.

Организаторы опроса отмечают, что счастье «подорожало»: так, в апреле 2020 года россиянам нужно было в среднем 155 тыс. рублей в месяц.

Данные последнего опроса, проведенного в январе 2021 года, показывают, что запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем «дороже» их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. рублей у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей: 242 тыс. и 121 тыс. соответственно.

Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. рублей. На втором месте — Владивосток (200 тыс.), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс.). Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. Самые скромные запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. рублей).



В общем опросе приняли участие 2,5 тыс. человек из числа экономически активного населения страны, в опросе жителей конкретных городов — по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек из других городов с населением от 500 тыс.