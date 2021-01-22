Экс-владелец банка-банкрота «Югра» Алексей Хотин снова предложил погасить его долги — около 180 млрд рублей за полтора года, пишет «Коммерсант» . Он обратился к АСВ, которое выполняет функции ликвидатора «Югры», и ЦБ с очередным предложением по погашению долгов банка. Фото письма-предложения разместили участники сообщества «ВКонтакте», которые отстаивают права так называемых превышенцев «Югры». В письме он предложил в течение 18 месяцев погасить задолженность перед физическими лицами, вклады которых превышали 1,4 млн рублей, прямыми платежами, а в расчетах с АСВ использовать вексельную схему.

В АСВ уточнили, что обращение содержит информацию о намерении произвести расчеты только с первой очередью кредиторов банка, что противоречит действующему законодательству. Перед АСВ у банка остается наибольший объем задолженности — 165,43 млрд рублей. Там отметили, что подобные обращения от Хотина «поступали неоднократно», носят «декларативный характер», не подкреплены информацией о наличии «достаточных финансовых источников погашения задолженности», а также не содержат «иных данных о наличии обеспечения исполнения обязательств».

По данным АСВ, сейчас объем неудовлетворенных требований кредиторов-физлиц первой очереди составляет 14,55 млрд рублей. Обещанные Хотиным выплаты затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями. Деньги шли через компанию «Комплексные инвестиции», которая за это время выплатила около 820 млн рублей. Компания аффилирована с Алексеем Хотиным, в 2020 году на нее были возложены обеспечительные меры, а ФНС приостановила операции по счетам.

С декабря 2020 года выплаты вкладчикам проводит созданное в 2017 году ООО «Дерби», сообщил член совета кредиторов Николай Николаев. Формально ООО не связано с бывшим бенефициаром «Югры», поэтому вряд ли попадет под ограничительные меры, объяснил он. По данным счетчика на сайте АО «Комплексные инвестиции», новая компания выплатила на текущий момент свыше 232 млн рублей. С учетом выплат АСВ, которые составили 4,3% сверх страховочной суммы, и выплат АО «Комплексные инвестиции» задолженность уменьшилась, но остается значительной, а прошло уже «свыше трех с половиной лет мытарств», пояснил Николаев.