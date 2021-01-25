Правительство РФ поддержало законопроект о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия». Документ планируют внести в Госдуму в ближайшее время и принять в весеннюю сессию. Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги, говорится в тексте.

Для сохранения указанной суммы необходимо будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном банке для хранения соответствующих средств. Эта норма поддержит граждан, попавших в трудное финансовое положение, и лиц на их иждивении, считают авторы инициативы.

В сентябре прошлого года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. По его словам, под ним имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.