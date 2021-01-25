Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал постановление, предусматривающее автоматическое продление разрешений в 10 сферах деятельности, в том числе таких, как медицинская, фармацевтическая, образовательная деятельность, в сфере экологии, охраны труда и других, истекающих в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Также предусматривается право органов власти по принятию в 2021 году решений о применении дистанционных средств контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений. Органами власти в 2021 году могут быть приняты решения о том, что лицензии и иные разрешения могут не переоформляться в отдельных случаях (например, при изменении наименования юридического лица, его реорганизации). В целом изменения охватят более 450 тыс. разрешений, позволят сократить издержки хозяйствующих субъектов, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.

Принятие проекта постановления направлено на упрощение разрешительных процедур, в том числе на продолжение применения дистанционных мер контроля, которые позволяют находить оптимальный баланс между обеспечением соблюдения обязательных требований и снижением нагрузки на бизнес, говорится в сообщении.