Минцифры РФ намерено дополнить информацию пользователя в личном кабинете на портале госуслуг данными о принадлежащем ему недвижимом имуществе. Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, Минцифры планирует расширить проводимый с 1 июля 2019 года до конца 2021 года эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся на государственных информационных ресурсах. Основная цель эксперимента — сделать более эффективными обмен сведениями в электронной форме между физлицами, банками и госорганами и создаваемую в рамках единой системы идентификации и аутентификации инфраструктуру цифрового профиля гражданина.

В случае принятия постановления в рамках эксперимента к доступной пользователю информации в личном кабинете на портале госуслуг добавятся такие сведения, как вид объекта недвижимости, ее кадастровый номер, сведение о лице, на которого зарегистрирована недвижимость, ее адрес, площадь, кадастровая стоимость, размер доли в праве общей собственности и др.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры, министерство в 2021 году планирует доработать личный кабинет на портале госуслуг, а информация обо всех объектах недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, будет доступна в режиме онлайн пользователям, зарегистрированным на портале госуслуг.



«Сведения об объектах недвижимости в личном кабинете портала госуслуг будут доступны без взимания платы только для ознакомления и просмотра. В случае если гражданину требуется выписка из ЕГРН, заверенная подписью уполномоченного должностного лица или подписью органа регистрации прав, для дальнейшего представления в другие государственные органы или организации, получение сведений осуществляется в соответствии с существующим порядком предоставления содержащихся в ЕГРН сведений, установленным приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 года № 968», — приводит пресс-служба Минцифры слова директора департамента передовых цифровых решений министерства Алексея Горобцова.

