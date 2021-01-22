Центробанк намерен определить минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Это позволит исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных характеристик таких продуктов, поясняет регулятор, опубликовавший проект соответствующего указания.

Продукты ИСЖ позиционируются страховщиками как полисы с рисковой (на случай смерти) и инвестиционной составляющими. Для ограничения продаж потребителям исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых предлагается усилить рисковую составляющую. Страховщики будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Регулятор также считает необходимым предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному НСЖ (на срок менее семи лет). В конце действия договора клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.

Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки. До уплаты третьего взноса клиент сможет вернуть уплаченные страховые взносы в размере 100%.



Ранее Банк России рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажи ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей из-за высоких инвестиционных рисков и сложности этих инструментов для граждан без специальных финансовых знаний.