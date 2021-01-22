Банки планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, пишут «Известия» , ссылаясь на кредитные организации. С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги, которые ранее были доступны только в офисе, например, разблокировку карт . В перспективе слепки лица смогут использоваться для подтверждения более рисковых операций, добавили в ВТБ.

Сервис банка «Ак Барс», основанный на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения важных операций. В крымском РНКБ добавили, что одной из задач использования единой биометрической системы ЦБ будет обновление сведений о клиенте без необходимости личного посещения подразделения банка. В Банке ДОМ.РФ планируют увеличить лимиты и перечень регулярных операций, совершаемых дистанционно или через банкоматы. Также с помощью слепков лица и голоса можно будет подтверждать переводы и снятие больших сумм денежных средств.

На вопрос о рисках расширения перечня дистанционных операций по биометрии в ЦБ сообщили, что вне зависимости от срока внедрения продуктов, разработанных на основе технологии биометрической идентификации, процесс сбора и использования данных в ЕБС соответствует самым высоким стандартам информационной безопасности.

Разблокировку карты, мобильного и интернет-банка после подтверждения по биометрии следует перевести в онлайн только в тех случаях, если заморозка была инициирована не самим клиентом: когда карта или доступ к интернет-банку были скомпрометированы, считает гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, со стороны клиентов также востребовано увеличение лимита расходных операций после подтверждения личности слепками лица и голоса. Фото, видео и голос не секрет для остальных людей, как пароли и кодовые слова, а значит, в теории, могут быть собраны и использованы без ведома клиентов, опасается он. В контексте использования биометрии также есть риск отказа в операции, если система не узнает клиента.

Риск принятого закона больше связан не с расширением перечня операций, доступных дистанционно, а с увеличением числа пунктов, где можно провести регистрацию для ЕБС за счет МФЦ, считает директор практики по оказанию услуг в области кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Михаил Курзин. Есть риск, что злоумышленник в МФЦ может привязать биометрические данные одного человека к учетной записи другого и затем получить кредитные или иные услуги от лица валидного клиента банка.