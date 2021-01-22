В текущем году индексация выплат составит 4,9%
С 1 февраля 2021 года в России традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.
В текущем году по предложению министерства труда и социальной защиты индексация этих видов выплат составит 4,9%. По данным Росстата, именно на столько за прошлый 2020 год в России выросли цены.
Отметим, что размер социальных выплат индексируется ежегодно, в феврале, потому, что это зависит от уровня прошлогодней инфляции. Этот показатель Росстат окончательно подсчитывает в первой половине января.
Итак, индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая начисляется порядка 15 млн россиян, которые пользуются правом на федеральные льготы. В частности, к их числу относятся:
- инвалиды,
- ветераны боевых действий,
- лица, подвергшиеся воздействию радиации,
- Герои Советского Союза и России,
- Герои Социалистического Труда,
- некоторые другие категории льготников.
Помимо этого, индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Согласно российскому законодательству, этот набор может предоставляться в натуральной либо денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг будет составлять 1 155 рублей в месяц. Он включает в себя услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.
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