Банк «Ренессанс Кредит» разработал и запустил новый мобильный сервис — «Инвестиции». С его помощью клиенты банка получили доступ к биржевым инструментам и операциям на фондовом и валютном рынках, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый функционал доступен в едином мобильном банке. С помощью сервиса «Инвестиции» клиенты могут принимать участие в торгах на Московской бирже, совершать операции с ценными бумагами российских и зарубежных компаний, облигациями, номинированными в рублях, покупать и продавать валюту по биржевым ценам», — говорится в релизе.

Клиенты банка могут открыть брокерский счет на главной странице мобильного банка «Ренессанс Кредит», перейдя по соответствующей ссылке. Процедура займет всего несколько минут и не потребует предоставления дополнительных документов. Пополнять брокерский счет и снимать с него средства можно бесплатно, ежемесячная комиссия за обслуживание счета отсутствует.

«Для проведения операции достаточно указать необходимое количество ценных бумаг. Сервис «Инвестиции» защитит пользователя от проведения нерыночных сделок, перед заключением каждой из них проходит автоматическая проверка актуальности цены, указанной в заявке», — уточняют в банке.

В сервисе клиенты видят финансовый результат своих операций, данные по изменению котировок биржевых инструментов, консенсус-прогнозы по акциям , а также состояние своего портфеля, в том числе графики выплат купонов и дивидендов.