ОТП Банк предоставляет возможность получить кредит наличными под залог имеющегося автомобиля, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк предлагает кредит на сумму от 200 тыс. до 2 млн рублей с фиксированной ставкой 14,9% на срок до пяти лет. При оформлении кредита автомобиль и ПТС остаются у владельца.

Оформить кредит под залог автомобиля можно во всех отделениях ОТП Банка, в ближайшее время можно будет подать заявку онлайн на сайте банка. Решение по кредиту принимается в течение двух часов после заполнения заявки, а деньги поступают на дебетовую карту клиента в течение одного рабочего дня.

Специалисты ОТП Банка рассчитывают, что в текущем году возможностью оформления такого кредита воспользуется не менее 2% клиентов банка, поскольку новый тип кредита представляет понятную, быструю и удобную возможность получить заемные средства. Уточняется, что для заключения сделки автовладельцу необходим минимальный пакет документов.