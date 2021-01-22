Банк «Ак Барс» заключил соглашение с правительством Москвы по выдаче льготных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса. Субъекты МСП, зарегистрированные в Москве, могут получить до 35 млн рублей по ставке не более 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Льготная ставка доступна на получение нового кредита (кроме овердрафта) до 1 июля 2021 года. Также снизить процентную ставку за счет субсидирования возможно и по кредитам, взятым до 15 апреля 2020 года. Кредитные средства можно направить на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств», — говорится в релизе.

Отмечается, что банк «Ак Барс» участвует во многих государственных программах поддержки бизнеса и оказывает помощь в получении льготных кредитов.