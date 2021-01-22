Большинство россиян (89%) имели опыт взаимодействия с недобросовестными работодателями. Таковы результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования». Лишь каждый десятый опрошенный (11%) указали, что такого опыта у них не было.



Так, 60% опрошенных считают, что недобросовестность работодателей в их случае была связана с пренебрежительным отношением к работникам и их труду. 35% респондентов отметили задержки зарплаты, 28% — злоупотребление полномочиями со стороны начальства, а 25% — невыполнение обязанностей работодателей.

Каждый пятый респондент рассказал о звонках от руководства в нерабочее время и во время отпуска, а 18% указали, что из-за действий начальства они регулярно задерживаются на рабочем месте. Еще 11% жителей России отметили, что от их работодателей сложно добиться повышения.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что недобросовестность работодателей заключалась в сокращениях и увольнениях персонала без предупреждений и объяснения причин.

Текущим работодателем также недовольны большинство опрошенных — 72%. Лишь 28% жителей России удовлетворены своей работой.

