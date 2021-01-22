Россияне в возрасте от 51 года до 60 лет на фоне пандемии коронавируса больше других тратили на услуги курьеров в 2020 году. Их средний чек на покупки и доставку составил 6 162 рубля, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (имеется в распоряжении ТАСС).

Наименьший средний чек на покупки с курьерами, согласно статистике банка, у россиян в возрасте от 21 года до 30 лет — 4 476 рублей. Чуть больше тратят жители России в возрасте 41—50 лет — 5 391 рубль, а средние чеки покупателей 31—40 лет и старше 61 года практически не отличаются и составляют 5 735 рублей и 5 729 рублей соответственно.

При этом в целом за 2020 год число операций по оплате покупок с доставкой выросло более чем в два раза, говорится в исследовании. «Из-за режима ограничений, введенного в прошлом году в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне предпочитали сводить к минимуму посещение общественных мест и магазинов. Как итог — одним из трендов 2020 года стал заметный рост онлайн-покупок и востребованности курьерских услуг. По данным «Русского Стандарта», за минувший год общее число покупок по картам банка товаров с доставкой курьерской службой выросло на 64% относительно 2019 года, а средний чек — на 13%, он составил 5 617 рублей», — отметили в банке.

Активный рост оплаты услуг курьеров начался еще в марте на фоне введенного режима самоизоляции. Согласно статистике банка, относительно января 2020-го в первый месяц весны прошедшего года общее количество подобных операций выросло на 25%. При этом пик годового спроса на услуги курьерской доставки пришелся на декабрь. Так, относительно декабря 2019 года в декабре 2020-го количество подобных операций по картам выросло на 47%, указали в «Русском Стандарте».

В рамках исследования были изучены все операции по всем картам банка «Русский Стандарт» по оплате покупок с курьерской доставкой за 2020 и 2019 годы.