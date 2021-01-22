«Национальная Фабрика Ипотеки» (бренд «Ипотека 24») снизила первоначальный взнос на покупку квартиры для собственников бизнеса до 20%, следует из релиза финучреждения.



Акция продлится до конца марта в ряде городов РФ.



«Для того чтобы воспользоваться условиями данной акции и получить кредит со сниженным первым взносом, объект недвижимости должен располагаться в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск. В рамках программы допускаются также объекты с перепланировками», — отмечается в сообщении.

По стандарту кредитования заемщик может получить решение по кредиту в течение одного-двух рабочих дней, предоставив на рассмотрение минимальный пакет документов, управленческие данные по предпринимательской деятельности, в том числе дистанционно. Для данной категории заемщиков действуют минимальные критерии к сроку действия бизнеса предпринимателя, нет необходимости собирать справки и выписки по счетам за последние несколько месяцев.