Правительство России расширило программу льготного кредитования оборонно-промышленного комплекса (ОПК), распространив ее на дочерние компании предприятий ОПК.

«Дочки» оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в Кабмине.

Отмечается, что займы на весь период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ» и еще несколько российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.

«При обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, ставка — от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования», — сообщили в правительстве.

В Кабмине РФ также отметили, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием и поможет достигать цели ОПК по диверсификации производства.