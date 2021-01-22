Россияне в 2020 году стали более взвешенно оценивать свои финансовые возможности и использовали кредиты для наиболее важных приобретений. Таковы данные исследования Россельхозбанка.



Общий объем заемных средств по потребительским кредитам и по кредитным картам банка в период с января по ноябрь 2020 года составил 103,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом количество оформленных кредитов сократилось на 10%, и рост общего объема выдач объясняется увеличением среднего размера займа в течение года на 31% до 478,3 тыс. рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается и по кредитным картам: количество новых выпущенных карт снизилось на 9% при росте среднего лимита по карте на 28%.

«В апреле с началом периода нерабочих дней и ужесточения ограничений в отдельных регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции спрос на кредитные продукты в стране заметно снизился. По сравнению с мартом 2020 года количество оформленных кредитов сократилось почти в три раза, в сравнении год к году показатель снизился в 3,5 раза», — сказано в исследовании.



На восстановление кредитной активности россиянам потребовался месяц, говорят в Россельхозбанке. Так, в июне общий объем заемных средств по потребкредитам превзошел показатель марта, а рост в годовом выражении составил 13%. Объем заемных средств по кредитным картам в первом месяце лета приблизился к среднегодовому уровню.

«В дальнейшем по мере снятия ограничительных мер кредитная активность россиян продолжила расти по сравнению с показателями прошлого года, что может объясняться активными расходами россиян на покупки, которые были отложены из-за введения режима самоизоляции. При этом по сравнению с докарантинным периодом основной рост продолжился в сегменте потребительских кредитов», — заключили эксперты.