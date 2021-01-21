Житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более 731 млн долларов, сообщает Associated Press .

Обладатель билета сможет выбрать между 731,1 млн долларов, которые будут перечислены 30 платежами за 29 лет, или единовременной выплатой в размере 546,8 млн долларов. Вознаграждение также полагается и магазину в городе Лонаконинг, где был куплен выигрышный билет — владелец минимаркета получит от руководителей лотереи 100 тыс. долларов.

«Жду с нетерпением, чтобы поздравить этого человека. Я надеюсь, что кто бы это ни был, он распорядится этими средствами правильно, и другие люди тоже окажутся в выигрыше», — приводит агентство слова владельца магазина Ричарда Рэйвенскрофта.

Это пятый по величине джекпот в истории лотереи, накоплению такой большой суммы способствовало то, что никто не вытягивал счастливый билет с сентября прошлого года. Шансы на выигрыш были чрезвычайно низкими — вероятность джекпота составляла 1 на 292,2 млн. Как отмечает агентство, победитель может навсегда остаться неизвестным, так как даже если обладатель заветного билета и объявится, то по законам штата Мэриленд он имеет право оставить факт своего выигрыша в тайне.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит 2 доллара, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов. Рекордный джекпот в истории США в размере 1,59 млрд долларов был разыгран в Powerball в январе 2016 года. Тогда приз поделили обладатели трех выигрышных билетов, проданных в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.