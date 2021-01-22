В конце 2021 года на оплату смартфонами, а также другими «умными» гаджетами будет приходиться половина безналичных платежей россиян, прогнозирует ВТБ. По данным банка, в прошлом году путем токенизированных операций проводилась треть розничных безналичных платежей в России, а в 2019-м — около четверти.

В целом на технологии бесконтактной оплаты в 2020 году приходилось почти 92% безналичных трансакций россиян. Доля бесконтактных платежей в годовом выражении выросла на 7,5 процентного пункта: в конце 2019 года бесконтактными картами и смартфонами с платежными приложениями россияне оплачивали 84,5% покупок. В 2021 году доля бесконтактной оплаты вырастет еще на 2—3 п. п., ожидают в банке. В ВТБ в этой связи напоминают, что сегодня возможность бесконтактной оплаты предусматривают 97% его POS-терминалов, которые работают в том числе для оплаты смартфонами с помощью NFC-модуля.

«Технология бесконтактных платежей стала одним из факторов ускоренного перехода россиян на безналичные расчеты: в прошлом году доля трансакций по оплате картами впервые в России превысила операции по снятию наличных. Это следствие многолетнего тренда изменения потребительского поведения в части перехода на безналичные расчеты, но пересечение «медианы» пришлось на 2020 год», — отмечается в сообщении.



«Структурный сдвиг в наличных и безналичных платежах совершила пандемия. Однако в целом картина соответствует нашим долгосрочным прогнозам: в 2020 году безналичным способом проводилось более половины платежей. Ускоренный рост этой доли могут обеспечить отрасли, в которых доля безналичного оборота существенно выше рыночной и приближается к 100%, — это, например, оплата транспорта или сегмент интернет-торговли, который продемонстрировал в прошлом году существенный рост. Одним из драйверов этого процесса станет бурный рост популярности токенизированных операций. Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей», — комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.