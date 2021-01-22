Верховный суд (ВС) РФ отказал в жалобе двух бывших членов совета директоров московского банка «Метрополь» на арест их имущества, говорится в определении суда. Арбитражный суд Москвы 20 декабря 2019 года удовлетворил ходатайство АСВ об аресте имущества на сумму 983,8 млн рублей двенадцати физических лиц, контролировавших банк.

Бывшие члены совета директоров кредитной организации Айдар Котюжанский и Анна Ворновицкая обжаловали это определение в ВС.

Суд заметил, что заявленные обеспечительные меры связаны с предметом обособленного спора о привлечении заявителей и иных контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Эти меры не нарушают прав указанных лиц и служат гарантией исполнимости судебного акта, говорится в определении ВС.

Ходатайство об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка и взыскании с них 983,8 млн рублей. АСВ установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, замещению ликвидных активов на права требования к техническим компаниям. Также ими не предпринимались предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства КБ «Метрополь». Это стало причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам организации.

Арбитражный суд Москвы 7 февраля 2017 года признал банк «Метрополь» несостоятельным.