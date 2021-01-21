Международная платежная система Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей, пишет РБК , ссылаясь на гендиректора Visa в России Михаил Бернер. по его словам, сейчас компания не видит большого спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса. Сейчас сильно начали развиваться мобильные платежи, поэтому QR-платежи не имеют большого смысла, пояснил он. Он добавил, что по уровню использования платежей смартфоном Россия уже впереди многих стран, а QR-технологии работают хорошо там, где есть какие-либо серьезные инфраструктурные проблемы: или не очень высокое качество интернета, или очень высокая стоимость оборудования для приема карт, или комбинация этих двух факторов.

Бернер также указал, что платить с помощью QR-кодов клиентам сложнее из-за необходимости дополнительных действий: нужно сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту .

Представитель СберБанка сообщил, что кредитная организация видит «постоянный рост» популярности сервиса: «На сегодняшний день оплатить покупки при помощи сервиса «Плати QR» можно уже более чем в 280 тыс. торговых точек, и их количество продолжает увеличиваться». По мнению СберБанка, значительным драйвером развития и роста спроса на сервис послужило внедрение опций, позволяющих интегрировать оплату по QR-коду в кассовое ПО. За год общее количество покупок с использованием QR от «Сбера» выросло в четыре раза.

По словам генерального директора Ассоциации «ФинТех» Татьяны Жарковой, QR-платежи у нас в стране еще только развиваются. У технологии есть преимущество перед NFC — возможность использовать статический QR-код без дополнительного оборудования под эквайринг, что удобно для бизнеса, в том числе в труднодоступных местах со слабой связью. Также QR-коды позволяют снизить комиссию для бизнеса за обработку платежей, так как инфраструктура такой системы требует меньше затрат на обслуживание, считает она.

Технология QR-платежей непривычна для клиентов и низкие комиссии для бизнеса не помогут ее популяризовать, поэтому Система быстрых платежей также перейдет на бесконтактные платежи, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Вряд ли QR-платежи приживутся там, где уже стоит наземный терминал и покупатели привыкли оплачивать товары касанием карты или все чаще с помощью мобильного телефона, считает директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова. По ее мнению, QR-платежи могут стать решением для малого и микробизнеса из-за отсутствия затрат на оборудование и недорогой стоимости трансакции.