В России намерены ввести эскроу-счета для частных домов, пишут «Известия» . Негативные макроэкономические тенденции и дороговизна банковских кредитов для строительства жилья при введении системы эскроу-счетов привели к росту стоимости квартир в России, говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, по просьбе ведомства в него внесли свои предложения участники рынка.

Также за последний год на подорожание жилья повлияли рост цен на строительные материалы и увеличение спроса благодаря льготной ипотеке под 6,5%. Из-за роста цен уменьшается средняя площадь квартир в новостройках — с 81 кв. м в 2000-м до 51,6 кв. м в 2019 году. Обеспеченность жильем сегодня в среднем составляет 26,3 кв. м на человека, сказано в стратегии. Для преодоления дисбаланса между задачами стимулирования роста рождаемости и размера семей и малыми размерами вводимого жилья в многоквартирных домах, а также с учетом пожеланий населения необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сказано в стратегии.

В качестве выхода предложено совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья, в том числе распространить ее на ИЖС, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы. Речь о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков, уточнил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамузафаров. По его словам, на начальном этапе это может увеличить объемы предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15–20%.

У девелоперов должна остаться возможность использовать собственные средства на строительство домов, как и в случае с многоквартирными проектами, подчеркнула председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Также необходимо разработать правила содержания малоэтажных районов, добавила она. Комплексный подход к строительству частных домов будет способствовать росту предложения жилья, снизит издержки граждан при покупке объектов ИЖС, повысит прозрачность и доступность сектора аренды, а также максимально упростит приобретение собственного дома, отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

В банках полагают, что при условии создания четких параметров система позволит своевременно и в полном объеме выполнить государственные программы поддержки ИЖС. Вероятно, условия нового продукта будут приближены к тем, на которые распространяется проектное финансирование многоквартирных домов, сообщили банкиры.