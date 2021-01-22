Московское метро внедряет виртуальную «Тройку» — транспортную карту, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. Об этом сообщает банк ВТБ, участвующий в реализации проекта.

В конце 2020 года Московский метрополитен, ВТБ, Google, Samsung и Mastercard завершили лабораторные испытания и перешли к внедрению сервиса в инфраструктуру метро. Первый закрытый запуск проводится уже на 20 станциях метро для билетов со сроком действия 30, 90 и 365 дней. В ходе теста количество станций и типов билетов будет постоянно увеличиваться.

После успешного проведения пилотного проекта виртуальная «Тройка» будет доступна всем пассажирам, также со временем появится возможность пополнения карты по принципу электронного кошелька. Первыми оценить преимущества новинки смогут владельцы смартфонов с Android и модулем NFC. Для этого будет достаточно скачать приложение «Метро Москвы», пройти процедуру регистрации, в один клик оформить цифровую транспортную карту и приобрести на нее проездной. После покупки билет загружается в кошелек Google Pay или Samsung Pay.

«Для оплаты проезда в общественном транспорте больше не потребуется терять время на поиск пластиковых проездных в карманах или сумочке, не нужно покупать разовый билет, если пассажир оставил свою «Тройку» дома, — достаточно выбрать приобретенный билет в платежном приложении мобильного устройства и поднести его к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату банковской картой . Банк ВТБ моментально проведет операцию», — отмечается в релизе.



Там подчеркивается, что «виртуальная «Тройка» позволит пассажирам московского транспорта заранее, без очередей и с соблюдением актуальных сегодня требований социальной дистанции приобретать проездные билеты и использовать их в дальнейшем для оплаты проезда в московском общественном транспорте, экономя свое время».