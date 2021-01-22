Коммунальные услуги для апартаментов в РФ будут рассчитываться, как для нежилых помещений, это предлагается закрепить в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

«Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться, как для нежилых помещений. Также собственникам апартаментов не будут предоставляться какие-либо субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — сказал Мельниченко.

Он добавил, что в настоящий момент сенаторы с Минстроем России пришли к единогласному выводу, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых. Группа сенаторов и депутатов Госдумы на этой неделе разработала законопроект , который вводит в законодательство РФ понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов.

