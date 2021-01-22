Бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, владевший 6,5% акций банка «Ренессанс Кредит», утверждает, что его лишили доли, не заплатив. Об этом в пятницу пишет Forbes .

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит», указывает издание со ссылкой на данные Центробанка от 15 января 2020 года (уточним, что последняя информация о структуре собственности банка приводится на его сайте по состоянию на 15 января 2020-го, на сайте ЦБ — по состоянию на 15 июля 2020-го; согласно этим схемам, в ООО «Казначей-Финансинвест», которое выступает непосредственным единоличным владельцем банка, 99,994% принадлежит Михаилу Прохорову через компании «Онэксим Холдингз Лимитед» и «Дусти Энтерпрайзес Лимитед» (Doosti Enterprises Limited), а еще 0,006% — у участника-миноритария, при этом указано, что «доля группы лиц» в общей сложности составляет 100%. — Прим. Банки.ру). До этого группе «Онэксим» принадлежало 86% долей банка, еще 7,5% было у совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, а 6,5% — у бывшего гендиректора «Связьинвеста», ныне совладельца Объединенной авиастроительной корпорации Евгения Юрченко. По словам последнего, о том, что он больше не является акционером «Ренессанс Кредита», он узнал из раскрытия информации на сайте ЦБ. При этом никаких выплат за свою долю он не получил.

«Ренессанс Кредит» был основан в 2000 году как «АльянсИнвест», а в 2002 году его переименовали в «Казначей». В конце 2003 года банк у группы «Магнезит» выкупили структуры инвестиционной группы Renaissance Capital, и он получил соответствующее наименование — КБ «Ренессанс Капитал». Банк занялся новым бизнесом — потребительским кредитованием, работал на этом рынке под брендом «Ренессанс Кредит» и в 2013 году стал так называться. Тогда его единственным владельцем был основатель группы Renaissance Capital Стивен Дженнингс.

Юрченко стал совладельцем «Ренессанс Кредита» в 2013 году. Как рассказал Forbes сам бизнесмен, в начале 2010-х он был одним из крупнейших клиентов «Ренессанс Капитала». В ноябре 2011 года структуры Юрченко предоставили Renaissance Capital International Services Limited (RCISL) кредит на сумму 65 млн долларов.

В конце 2012 года, в результате сделки Михаила Прохорова и Стивена Дженнингса, группа «Онэксим» получила 89,52% долей в банке «Ренессанс Кредит». Сделка была оформлена в виде переуступки активов Дженнингса за долги. Тогда же «Онэксиму» достался инвестбанк «Ренессанс Капитал» (100%). По словам Юрченко, перед кредиторами Renaissance Capital стоял выбор — продолжить работать с Дженнигсом или вступить в партнерство с Прохоровым. Юрченко выбрал последний вариант, и кредит в 65 млн долларов был конвертирован в 6,5% акций RCISL, которой принадлежал «Ренессанс Кредит». Доля «Онэксима» в банке в результате снизилась с 89,52% до 83,02%. Стоимость «Ренессанс Кредита» на тот момент составляла 1 млрд долларов.

Тогда же группа «Онэксим» попросила о материальной поддержке банка, и структуры Юрченко предоставили ей кредиты в общей сложности на сумму более 100 млн долларов. К началу 2017 года эти кредиты были погашены. По словам бизнесмена, он вошел в состав совета директоров банка. «Также была договоренность о том, что моя доля владения банком будет переведена в российскую юрисдикцию, однако этого так и не произошло», — говорит Юрченко. Пока он был акционером банка, его структуры вели переговоры с «Онэксимом» об обещанной реструктуризации. В итоге в конце 2019 года реструктуризация состоялась, но Юрченко обнаружил, что больше не числится в составе бенефициаров банка.

Кесаев также пропал из числа бенефициаров, но, по словам источника Forbes, близкого к банку, Кесаеву, в отличие от Юрченко, за его долю заплатили — инвестированные в банк средства «Онэксим» вернул ему с процентами, близкими к процентам по депозитам.

За все время, пока Юрченко был совладельцем банка, «Ренессанс Кредит» выплатил дивиденды один раз — 300 млн рублей в 2019 году, однако Юрченко их также не получил. Сейчас, по словам бизнесмена, он ведет переговоры с «Онэксимом», и если они не приведут к урегулированию ситуации, то он будет обращаться с претензиями в суд.

«Все корпоративные действия в холдинговых структурах банка «Ренессанс Кредит» проводились в полном соответствии с российским и международным правом. Насколько мы знаем, в суд с жалобами на наши действия никто не обращался. Все по закону и в соответствии с бизнес-логикой», — заявили Forbes в «Онэксиме».



По оценке Forbes, сейчас стоимость банка составляет 235 млн долларов. Исходя из этого доля Юрченко может стоить 15 млн долларов.