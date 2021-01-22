Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил ролик для автовладельцев, разъясняющий порядок оформления ДТП по Европротоколу, в том числе — при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО » и «ДТП.Европротокол». Об этом сообщает пресс-служба РСА, Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Ролик представляет собой подробную видео-инструкцию для автовладельца, попавшего в ДТП, и объясняет, в каких случаях можно оформлять ДТП по Европротоколу, в каком случае каким приложением пользоваться, какие действия необходимо предпринять после оформления ДТП для получения выплаты.

РСА напоминает, что в настоящее время приложения «ДТП.Европротокол» (позволяющее выполнить фотофиксацию ДТП с последующим оформлением бумажного извещения о ДТП) и «Помощник ОСАГО» (позволяющее оформить извещение о ДТП в электронном виде) действуют на всей территории РФ и позволяют оформить небольшое ДТП примерно за 15 минут.