Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними, пишет РБК . Об этом говорится в письме министру от главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» Анны Серебряниковой в АНО «Цифровая экономика».

Из письма следует, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — республике Бурятия и Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

Как указала Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. Это должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений, указала она. Как утверждают источники издания, раньше операторы не получали компенсаций за передачу сведений. Но в письме указаны возможные источники финансирования — из резервного фонда правительства или средств федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Источники в двух мобильных операторах сказали, что ответ на это обращения они пока не получили. Один из собеседников подчеркнул, что суммарные расходы операторов на регулярную выгрузку данных о передвижении граждан, больных коронавирусом или контактировавших с ними, будут составлять десятки миллионов рублей в месяц. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, речь может идти и о «десятках миллионов рублей в месяц на каждого оператора в каждом регионе России».

Представитель Минцифры сообщил, что решение о возобновлении использования их Системы ситуационного центра, в которую загружаются данные геолокации абонентских устройств, принимали сами перечисленные в письме регионы. Затраты операторов на работу с системой не являются существенными, все необходимое программное обеспечение было разработано ранее, к работе с системой привлекаются несколько сотрудников операторов связи не на полный рабочий день, сказал представитель ведомства. По его словам, вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом. Он также подчеркнул, что операторы не представляли в Минцифры какие-либо расчеты по затратам.

Серебряникова в письме Шадаеву указала, что операторы могут предоставлять данные о передвижении абонентов только с согласия самих граждан, поскольку сведения о местоположении абонентского оборудования считается информацией с ограниченным доступом. Чтобы не нарушать это требование, операторы могли бы собирать эти согласия с абонентов, предложила она. Представитель Минцифры настаивает, что раз в системе хранятся обезличенные данные, это позволяет соблюсти нормы закона «О персональных данных».