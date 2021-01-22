Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в 13:37 вырос на 1 рубль 35 копеек к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,19 рубля, свидетельствуют данные площадки. Доллар в то же время стоил 74,91 копейки (плюс 1,06 рубля).



В последний раз курс евро находился выше 91 рубля 11 января 2021 года.

К 13:47 мск курс евро замедлил рост и торговался на уровне 91,16 рубля (плюс 1,31 рубля к закрытию предыдущей сессии). В то же время доллар дорожал на 1,04 рубля — до 74,88 рубля.