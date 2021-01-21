В России 8% опрошенных граждан пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов, говорится в исследовании SuperJob. Подобное решение мужчины принимали чаще женщин (10% и 6% соответственно), а молодежь — чаще старшего поколения (12% среди россиян до 24 лет и 5% среди граждан старше 45 лет). Большинство опрошенных, которые выбрали этот ответ, получают 80 тыс. рублей в месяц и более.

Большая часть опрошенных приняла решение урезать расходы в непростые для экономики и личного бюджета времена (47%). Женщин в этой категории больше мужчин (50% и 43% соответственно). Возрастная категория большинства из них (52%) — от 35 до 44 лет. Также большинство граждан, решивших экономить, зарабатывает более 80 тыс. рублей в месяц.

Не изменили свою личную финансовую стратегию 27% опрошенных мужчин и 26% женщин. Большинство из них — в возрасте до 34 лет и зарабатывают от 50 тыс. до 79 тыс. рублей в месяц.

Большинство из тех, кто затруднился ответить на вопрос о личной финансовой стратегии, зарабатывает до 29 тыс. рублей в месяц. Мужчин среди них больше, чем женщин (20% против 18% соответственно). Возрастной диапазон респондентов — 25—44 года.