Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) резко улучшил прогноз по экономике России, пишут «Известия» . Его эксперты пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году с минус 4,8% до 3,6%, следует из доклада организации. Так, в 2021 году IIF ожидает более энергичный рост, чем все остальные ведущие финансово-экономические организации: прогнозируется ускорение экономики до 3,9%. Фактически это означает так называемое V-образное восстановление. Объем валового продукта в развивающихся странах (за исключением Китая) в среднем по итогам прошлого года упадет на 5,5%, в развитых — более чем на 6%. Улучшение оценок связано с лояльными противопандемическими ограничениями, которые позволили сохранить деловую активность во время осенней вспышки коронавируса.

Всемирный банк ожидал, что по итогам прошлого года ВВП РФ упадет на 4%. Улучшение в организации объяснили более высоким, чем ожидалось, уровнем экономической активности в III квартале из-за смягчения ограничений и запуском экономических стимулов. В 2021 году Всемирный банк ожидает увеличения российского ВВП на 2,6%. Международный валютный фонд, согласно прогнозу в октябре, оценивает падение экономики РФ на 4,1% в 2020 году. В 2021 году фонд ожидает роста на 2,5%. Рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's оценивают снижение ВВП в 2020 году на 3,7%, 3,5% и 5,5% соответственно. Прогнозы агентств на 2021 год: 3%, 2,9% и 2,3%.

Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП на 3,9% в 2020 году, в 2021-м ожидается рост на 3,3%. Аналогичные оценки от ЦБ — минус 4% и плюс 3–4%.

В IIF отмечают, что, хотя геополитические риски для РФ остаются высокими, ее уязвимость к внешним факторам достаточно низка. Более значимый эффект на российскую экономику может оказать соглашение по климату. В частности, его основное положение об углеродном налоге негативно скажется на экспорте из РФ в ЕС газа, нефти и металлов.

По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, на данный момент оценка ВВП 2020 года, не является предметом дискуссии — спад за последние 11 месяцев составил 3,5% год к году, по оценками Минэкономразвития. Более мягкие по сравнению с Европой антикоронавирусные ограничения — действительно повод для оптимизма относительно экономики, считает эксперт. В России, к тому же, гораздо меньше МСБ — наиболее уязвимого к спаду сектора. Также в прошлом году потоки отдыхающих, традиционно отправляющихся за рубеж, перераспределились по стране и сгенерировали дополнительный спрос, отметила Орлова.