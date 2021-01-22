Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Финсервис» на уровне «ruBBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными оценками рыночных позиций, адекватной оценкой достаточности капитала и высокой эффективностью деятельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что банк с основным объемом бизнеса в Московском регионе специализируется на комплексном обслуживании предприятий крупного бизнеса и VIP-клиентов — физических лиц, в том числе аффилированных и экономически связанных с бенефициарами банка, а также на казначейских операциях. Ограниченные рыночные позиции «Финсервиса» аналитики объясняют его невысокими конкурентными позициями в банковской системе РФ при по-прежнему слабой диверсификации бизнеса в связи со значительной долей краткосрочных и высоколиквидных активов на балансе. Также для банка характерна узкая клиентская база и наличие у некоторых клиентов отдельных хозяйственно-деловых признаков взаимосвязей между собой и/или с бенефициарами банка.

За период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020-го нормативы достаточности капитала банка поддерживались на умеренно высоком уровне, при этом после распределения дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года отмечается снижение норматива Н1.1. Агентство отмечает, что в декабре ЦБ зарегистрировал дополнительную эмиссию акций банка в размере 1 млрд рублей, что приведет к повышению запаса по нормативам достаточности капитала. Отмечаются высокие показатели рентабельности бизнеса, в том числе без учета разовых доходов. Операционная эффективность оценивается как адекватная.

Качество активов оценивается как приемлемое. На начало декабря наибольшую долю в активах банка занимает ссудная задолженность кредитных организаций с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредитный портфель по юрлицам и индивидуальным предпринимателям формирует около 28% активов и характеризуется адекватной отраслевой диверсификацией и приемлемым кредитным качеством. Отмечается увеличение доли просроченной задолженности с 3,3% до 5,4% за год. Розничный кредитный портфель составляет порядка 4% активов и характеризуется высокой долей просрочки (23%).

Адекватная позиция по ликвидности определяется комфортным запасом балансовой ликвидности при наличии источников привлечения дополнительных средств под залог ценных бумаг. Ресурсная база банка характеризуется повышенной концентрацией на крупнейших кредиторах (некоторые имеют признаки связанности с бенефициарами банка). Ключевым источником фондирования по-прежнему выступают средства юрлиц, стоимость привлечения которых оценивается как умеренно высокая.



«Уровень корпоративного управления оценивается консервативно, что связано с низкой детализацией стратегического обеспечения на долгосрочную перспективу, отсутствием реально независимых членов совета директоров, а также низкой, по мнению агентства, степенью независимости менеджмента при принятии управленческих решений», — отмечается в релизе.