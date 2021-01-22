Представители туристической отрасли предложили правительству РФ рассмотреть возможность компенсировать до 50% стоимости билетов для детских и семейных туристических групп по приоритетным внутренним маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

С таким предложением эксперты объединения обратились к профильному вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Включить такую меру предлагается в разрабатываемый сейчас нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Детский туризм очень сильно пострадал после пандемии. Мы считаем, что сегодня необходимо субсидировать семейный туризм в виде возмещения стоимости билетов на авиа-, железнодорожном транспорте, автобусах в рамках туристских программ для детей и молодежи на приоритетных региональных и межрегиональных маршрутах. Развитие этого направления окажет положительное воздействие на внутренний и въездной туризм, а также улучшит экономические показатели в этом сегменте экономики», — прокомментировал инициативу вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Пандемия нанесла серьезный удар по детскому и семейному организованному туризму, в том числе потому, что было отменено множество запланированных поездок на региональных и межрегиональных маршрутах, посвященных 75-летию Победы, отметили в союзе.