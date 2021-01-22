Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил в пятницу отметку в 75 рублей.

Максимальный курс с начала торгов составил 75,06 рубля за доллар, свидетельствуют данные Мосбиржи (минимальный — около 74,07 рубля). По состоянию на 15:52 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся около 74,96 рубля (плюс 1,11 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов).



Курс евро на указанный момент времени составлял 91,17 рубля (плюс 1,33 рубля). Максимальная достигнутая в ходе торгов отметка — 91,34 рубля за евро (минимальный курс составил около 90,11 рубля).