Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило НК Банку кредитный рейтинг «B+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, кредитный рейтинг банка определяется умеренно низкой оценкой его бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности.

НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории private banking, уточняют аналитики.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb») в первую очередь определяется относительно невысокой долей банка на российском рынке финансовых услуг. При этом диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая. Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов. Ранее банк осуществлял операции по инвестированию в ценные бумаги промышленных предприятий, в том числе в рамках государственно-частных партнерств. В будущем не исключается возобновление этой деятельности.

Достаточность капитала оценивается как адекватная, а способность банка генерировать капитал — как низкая. Также оценка достаточности капитала сдерживается невысокой операционной эффективностью банка.

Критический риск-профиль банка определяется высокой концентрацией его кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (около 64% совокупного кредитного портфеля) в сочетании с высокой долей проблемной и потенциально проблемной задолженности (более 15% общей ссудной задолженности, из них 5,4% — просрочка сроком 90 дней и более), следует из сообщения.

В числе прочего отмечается, что по состоянию на 1 октября 2020 года банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового, так и в рамках стрессового сценария АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как адекватная.



В структуре фондирования НК Банка преобладают средства физических лиц, в то же время высока доля сравнительно крупных вкладчиков и кредиторов, в связи с чем отмечается повышенная концентрация ресурсной базы.