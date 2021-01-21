Развитие технологий позволяет странам становиться более конкурентными, но для этого необходимы и законодательные решения, в том числе в части защиты граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе семинара «Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики», проходящего в Корпоративном университете СберБанка .

«Где-то 200 лет назад появилась крылатая фраза: владеешь информацией — владеешь миром. Сегодня это также актуально, но более актуально владение технологиями», — сказал Володин. По его словам, «те страны, которые сегодня овладеют технологиями, фактически заложат основу для того, чтобы быть более конкурентными, чтобы решить задачи повышения благосостояния граждан и, конечно, стать ведущими экономиками мира».

Спикер заметил, что всего несколько лет назад СберБанк презентовал ряд идей, которые сейчас реализуются. «Для нас очень важен сегодняшний разговор еще потому, что все то, что мы сейчас видим, то, что будем обсуждать, требует законодательных решений, чтобы, с одной стороны, создавать условия для развития, с другой стороны, чтобы для себя понять, как человек должен быть защищен от этого развития, что он получит в результате этого развития», — подчеркнул Володин. Он указал на важность таких тем, как защита частной жизни и персональных данных.

«Несомненно одно: нам надо создать условия, чтобы эти технологии развивались, чтобы создавались наши технологии, наш продукт. И от этого будет зависеть будущее нашей страны», — указал Володин.

Как отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, «Россия входит в число основных IT-держав, но ее сегодняшние показатели, результаты по сравнению с тем, что демонстрируют Запад и Восток, в первую очередь Китай, конечно, более чем скромны». По его мнению, Россия уступает лидерам, несмотря на то, что имеет «замечательные стартовые возможности, исключительные мозги и очень талантливую молодежь».