Внешний долг РФ на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов, сократившись за год на 21,3 млрд долларов (с 491,4 млрд на 1 января 2020-го). Такую оценку представил в четверг Банк России.

«Снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам», — отмечается в комментарии регулятора.



Отдельно в IV квартале внешний долг вырос — на 6,4 млрд, с примерно 463,7 млрд долларов на 1 октября 2020 года, свидетельствуют материалы ЦБ.