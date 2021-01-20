Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан минимум с пятью объектами недвижимости в США, пишет РБК . Это следует из показаний сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчен Кинг, который был заявлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Документ заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей. Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014—2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд рублей. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора. Иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, написал адвокат Беляева.

«Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage для расследования обстоятельств переезда и проживания Беляева в США. По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен, проданной в июне 2020 года за 12,5 млн долларов. По словам Кинга, с прошлого апреля Беляев имеет отношение к дорогостоящему таунхаусу в районе СоХо на Манхэттене площадью 1 115 кв. м, снимаемому за 80 тыс. долларов с минувшего марта. С апреля 2018 года