В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности, газомоторного, по всей стране, пишут «Известия» . Эту меру прорабатывает Минэкономразвития, она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, рассказал представитель ведомства. Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.

Сегодня размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для машин мощностью до 100 л. с. ставка составляет 12 рублей с 1 л. с., от 100 до 125 л. с. — 25 рублей, от 125 до 150 л. с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью более 250 л. с. Налог выплачивается раз в год. Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

Перечисленные меры в транспортной отрасли к 2030 году позволят снизить потребление условного топлива на 11 млн тонн в год. Сегодня потребление бензина и дизеля автомобильным транспортом в России в год составляет около 70 млн т, отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Обсуждаемые меры положительно скажутся на состоянии окружающей среды, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. На практике они уже показали эффективность в Челябинской области, отметил он. Спрос у автовладельцев на экологизацию личного транспорта есть, добавил эксперт.

В Минэнерго сказали, что в 2021 году бюджетом предусмотрены федеральные субсидии в размере 3,77 млрд рублей на строительство 134 метановых заправочных станций, а также 700 млн рублей — на переоборудование машин. Транспортный налог в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов, а также является одним из источников формирования дорожных фондов. Его отмена приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, отметили в Минфине. Остальные упомянутые меры также требуют экономического обоснования и дополнительной проработки, добавили в ведомстве.