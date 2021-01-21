В единый реестр российского ПО, кроме голосовых технологий , теперь входят платформа для создания банковских сервисов для клиентов всех категорий Digital2Go , решение противодействия мошенничеству в дистанционных каналах FRAUD-Анализ , сервис для эффективной коммуникации банка с клиентами «Сервер нотификации» и BSS e-Government Gate - система подключения банков к сервисам ФОВ в СМЭВ.

Согласно Приказу Минкомсвязи РФ от 25.12.2020 №755 платформе Digital2Go присвоен реестровый № 8226, системе FRAUD-Анализ - № 7860, «Серверу нотификации» - № 7861, BSS e-Government Gate - № 7859.

Важно, что включение продукта в реестр российского ПО не меняет практику освобождения от НДС лицензионных платежей за использование ПО.

«Компания BSS - ведущий российский разработчик, в продуктовом портфеле которого критически важное программное обеспечение для банковской сферы и других отраслей экономики. Наша важнейшая миссия - разработка и развитие российского ПО, обеспечивающего надежность, безопасность, эффективность бизнес-процессов компаний и организаций и независимость от санкционного режима. В эпоху глобальной нестабильности и возросших рисков это немаловажный фактор в пользу решений BSS», - прокомментировал генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко.

Кроме того, решения, внесенные в единый реестр российского ПО, имеют преимущественное право использования в государственных организациях и компаниях, а также в компаниях и кредитных организациях с государственным участием.

Компания BSS – ведущий разработчик в сфере финансовых продуктов и сервисов, онлайн-коммуникаций и пользовательского опыта с 1994 года. Специализация компании – разработка и внедрение критически важного для финансовой сферы и банковской отрасли программного обеспечения. Все программные продукты BSS разработаны на территории РФ, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.