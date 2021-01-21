Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Открытие» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении бывшего директора по информационной безопасности банка Константина Чигирева, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Кроме того, в январе суд рассмотрит заявление о банкротстве бывшего старшего вице-президента банка Антона Сбытова.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам кредитной организации о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств.

В частности, столичный арбитраж 23 апреля 2019 года по иску банка взыскал со Сбытова 60 млн рублей, вышестоящие инстанции оставили это решение без изменения.

Тогда суды признали недействительной сделку по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей. Арбитраж применил последствия недействительности сделки в виде взыскания этой суммы с ответчика.

Как следует из материалов дела, банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017 года. Премирование сотрудников банка тогда регламентировалось положением об оплате труда и премировании работников банка «Открытие».

Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млн рублей, что следует из отчета о финансовых результатах. Во втором полугодии 2017 года в банк была введена временная администрация Банка России для реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

В суде представитель истца пояснил, что банк не располагает сведениями об особых достижениях ответчика в первом полугодии 2017 года. По мнению заявителя, сам по себе определенный результат хозяйственной деятельности банка, равно как и выполнение ответчиком своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором, не является основанием для выплаты ответчику дополнительного вознаграждения в виде премии, тем более за особые достижения.



Кроме того, суд 15 августа 2019 года удовлетворил аналогичный иск банка «Открытие» к Чигиреву на 40 млн рублей.