Прибавка к пенсии по старости неработающим пенсионерам после индексации с 1 января 2021 года составила в среднем 1 039 рублей, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

«Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1 039 рублей — это продолжение той истории по увеличению пенсии в среднем не менее чем на 1 000 рублей», — сказал он на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.