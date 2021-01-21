СберБанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта «Арктик СПГ — 2» на сумму до 3 млрд евро. Об этом, как передает ТАСС, рассказал журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

«СберБанк принял решение по долгосрочному финансированию «Арктик СПГ — 2» в общей сумме до 3 миллиардов евро. Решение о финансировании принято в декабре 2020 года», — сообщил он.



«Арктик СПГ — 2» — второй СПГ-проект «Новатэка». Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий — в 2024 и 2026 годах соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд долларов.