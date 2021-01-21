СберБанк приобрел робота-пса от компании Boston Dynamics в образовательных и исследовательских целях. Об этом банк сообщил в Telegram-канале , выложив и соответствующий ролик.

«Робот-пес от Boston Dynamics впервые в России: для начала он прогулялся по корпоративному университету «Сбера». «Сбер» первым в России показал роботехническую платформу, созданную BD», — говорится в сообщении.

Уточняется, что платформа «приобретена в образовательных и исследовательских целях и будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека».



В заметке ТАСС на эту тему отмечается, что компания Boston Dynamics, основанная в 1992 году инженерами из Массачусетского технологического университета, приобретенная в 2013 году одной из структур Google, а в 2017-м — японским гигантом SoftBank, получила широкую известность после создания похожего на собаку четвероногого робота, который может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери.