Президент России Владимир Путин считает необходимым обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья. В четверг на совещании по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на то, что «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выравнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил Путин. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».

Президент напомнил о поставленной задаче: «К концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия».

Глава государства напомнил, что в 2020 году была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, были созданы «дополнительные возможности для граждан приобрести новое жилье, качественное жилье». «В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около 1 триллиона рублей, примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке», — отметил Путин.

По его словам, «льготная ипотека поддержала строительную отрасль», «начиная с августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов».