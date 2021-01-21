Факторы нестабильности экономического развития в России и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии. Такая ситуация требует оперативно принимать решения, которые дадут позитивный эффект для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития, — заметил он. — Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей».

Как считает глава государства, в этих условиях важно «максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

По его словам, экономический спад на фоне пандемии был меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, а к концу прошлого года ряд макропоказателей в стране вернулся к докризисному уровню. «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии», — отметил глава государства.