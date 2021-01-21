В Госдуму в четверг, 21 января, внесен законопроект об ограничениях в продажах сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Документ наделяет ЦБ правом останавливать продажи определенных продуктов и в крайнем случае требовать обратного выкупа у продавцов.



Авторы документа, среди которых Центробанк, профессиональное сообщество и участники рынка, решили законодательно перенести договоренности с банковским сектором о регулировании продаж и договоренности с рынком капитала о тестировании розничных инвесторов на более ранние сроки. Это связано с тем, что миллионы неподготовленных инвесторов пришли на фондовый рынок раньше ожидаемого, пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



Сроки тестирования розничных инвесторов переносятся с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. До начала тестирования продажа некоторых продуктов замораживается. «При этом по части продуктов есть договоренности с индустрией, что на уровне саморегулирования возникнут тесты 1 апреля… и часть продуктов, за исключением «мутных», будут разморожены», — отметил Швецов.

Согласно законопроекту, до 1 октября и без тестирования можно будет продавать ценные бумаги, допущенные к организованным торгам ( акции ), облигации с ипотечным покрытием и другие облигации российских эмитентов с инвестиционным рейтингом, за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств.

Также разрешается продажа фьючерсов и опционов на бирже, паи открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых фондов, государственных ценных бумаг, евробонды и иностранных акций, листингованных на российских биржах.

Законопроект обязывает предоставлять гражданину исчерпывающую и достоверную информацию о рисках, которые несет в себе продукт. Банк России, в свою очередь, сможет устанавливать требования к составу раскрываемой информации. ЦБ уже разработал четырехуровневую методологию описания продукта, которая включает принцип оценки риска в виде «светофора». Кроме того, рассказал Сергей Швецов, регулятор обсуждает использование «смайликов, перчика, яблочек или лимончика» для маркировки продукта.



Законопроект наделяет Банк России полномочиями останавливать продажу определенных продуктов неквалифицированным инвесторам. Кроме того, при обнаружении серьезных нарушений или мисселинга со стороны участника финансового рынка ЦБ сможет запрещать ему осуществлять продажи либо конкретных продуктов, либо вообще всех инвестиционных инструментов.



Еще одно важное нововведение — это право ЦБ требовать обратного выкупа продуктов у неквалифицированных инвесторов, если продавец нарушил правила информирования покупателей о рисках.