Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021 года.

«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — сказал он, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент напомнил, что в последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. «Отмечу, что в напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах», — констатировал Путин.

Он привел данные статистики, согласно которым, после максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре составила уже 6,1%. «Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на 1,5 процентного пункта выше, чем в 2019 году», — сказал президент, призвав сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости.

В целом, по словам Путина, важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития. «Это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, о чем мы должны еще поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях», — заключил глава государства.