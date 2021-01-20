Российские банки выдали в 2020 году 8,15 млн кредитных карт , что на 26% меньше, чем в предыдущем году (11 млн карт). Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В частности, в декабре кредитные организации выдали населению 917 тыс. «кредиток» — на 21% больше, чем в ноябре 2020 года. При этом по сравнению с декабрем 2019 года выдачи сократились на 13%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт, наибольший рост в декабре по сравнению с ноябрем произошел в Приморском крае, Пермском крае и Иркутской области (+8% в каждом). В Санкт-Петербурге рост составил 4%, а в Москве выдачи не изменились (0%).

«Выдачи кредитных карт в 2020 году сильно сократились. Произошло это, во-первых, из-за трехкратного падения выдач весной на фоне первой волны коронавируса. Затем выдачи постепенно восстанавливались, но во время второй волны банки вновь несколько ужесточили свои кредитные политики. В этом году результаты однозначно будут лучше, чем в прошлом, и мы надеемся, что банкам удастся вернуться к уровню 2019 года», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.