В России в 2020 году было выдано 8,99 млн новых кредитных карт , что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В декабре было выдано 0,97 млн новых карт, что на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019-года. Выдача в IV квартале 2020 года составила 2,59 млн ед. (на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Наибольшее количество новых кредитных карт выдано в Москве (556,1 тыс. ед.), Московской области (427 тыс. ед.), Краснодарском крае (386,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (331,1 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (291,7 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения их количества продемонстрировали Московская область (-30,9%), Москва (-30%), Приморский край (-29,8%) и Республика Татарстан (-28,5%).