Численность безработных россиян на 20 января 2021 года составляет 2,6 млн человек, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на расширенном совещании в Совфеде.

«У нас главная задача, первоочередная — нормализовать рынок труда до докризисных показателей. Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек», — сказал он.

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2020 года насчитывалось 4,6 млн безработных россиян. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн человек, из них заняты в экономике были 70,7 млн человек.