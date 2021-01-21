Минфин РФ предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей до 50 евро и 10 кг при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца, говорится в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют 500 евро и 25 кг.

«Стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение одного календарного месяца», — отмечается в документе.